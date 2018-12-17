"Локомотив" поздравил Медведева с 24-летием

"Локомотив" поздравил вратаря команды Никиту Медведева​ с 24-летием, сообщает официальный сайт московской команды.

В конце ноября 23-летний голкипер перенес артроскопическую операцию по удалению части внутреннего мениска. Ожидается, что футболист примет участие в зимнем сборе "Локомотива".

– Поздравляем Никиту с днем рождения! Желаем как можно быстрее восстановиться после травмы колена, хорошо отдохнуть в отпуске, а также удачно провести сборы и вторую часть сезона, – говорится в сообщении на официальном сайте "Локомотива".