11:47 | Футбол — РФПЛ

"Локомотив" показал эмодзи-таблицу чемпионата России

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"Локомотив" на своей странице в Твиттере опубликовал турнирную таблицу чемпионата России, снабдив ее  смайликами для электронных сообщений. На первом месте расположился "Зенит", в активе которого 29 очков после 14 туров. Железнодорожники занимают вторую строчку с 26 очками, но у них игра в запасе. Тройку замыкает ЦСКА с 25 очками после 14 туров.

Сегодня, 23 октября, "Локомотив" сыграет с "Краснодаром". Если красно-зеленые обыграют краснодарцев, то они сравняются по очкам с "Зенитом". Начало - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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merniloskut

Девачки, так покажите!)))

11:56