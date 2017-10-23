"Локомотив" показал эмодзи-таблицу чемпионата России

"Локомотив" на своей странице в Твиттере опубликовал турнирную таблицу чемпионата России, снабдив ее смайликами для электронных сообщений. На первом месте расположился "Зенит", в активе которого 29 очков после 14 туров. Железнодорожники занимают вторую строчку с 26 очками, но у них игра в запасе. Тройку замыкает ЦСКА с 25 очками после 14 туров.

Сегодня, 23 октября, "Локомотив" сыграет с "Краснодаром". Если красно-зеленые обыграют краснодарцев, то они сравняются по очкам с "Зенитом". Начало - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.