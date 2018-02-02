"Локомотив" обыграл "Осиек" благодаря голу Ари

"Локомотив" с минимальным счетом обыграл "Осиек" (1:0) в товарищеском матче. Встреча проходила в рамках тренировочного сбора российского клуба в Марбелье.
Единственный мяч в самом начале встречи забил нападающий Ари. Отметим, что это первая победа железнодорожников на тренировочном сборе.
Товарищеский матч
"Локомотив" – "Осиек" – 1:0 (1:0)
Гол: Ари, 3 (1:0).
"Локомотив": Гильерме, Денисов, Пейчинович, Кверквелия, Фарфан, Фернандеш (Тарасов, 31), Игнатьев, Коломейцев, Ал.Миранчук (Эдер, 41), Ант.Миранчук, Ари (Лысов, 46).
2 февраля. Марбелья. Стадион "Marbella Football Center".