"Локомотив" обыграл "Осиек" благодаря голу Ари

"Локомотив" с минимальным счетом обыграл "Осиек" (1:0) в товарищеском матче. Встреча проходила в рамках тренировочного сбора российского клуба в Марбелье.

Единственный мяч в самом начале встречи забил нападающий Ари. Отметим, что это первая победа железнодорожников на тренировочном сборе.

Товарищеский матч

"Локомотив" – "Осиек" – 1:0 (1:0)

Гол: Ари, 3 (1:0).

"Локомотив": Гильерме, Денисов, Пейчинович, Кверквелия, Фарфан, Фернандеш (Тарасов, 31), Игнатьев, Коломейцев, Ал.Миранчук (Эдер, 41), Ант.Миранчук, Ари (Лысов, 46).

2 февраля. Марбелья. Стадион "Marbella Football Center".