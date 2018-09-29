"Локомотив" обыграл "Ахмат"

"Локомотив" в домашнем матче 9-го тура чемпионата России победил "Ахмат" (2:0). На 81-й минуте встречи отличился Мануэл Фернандеш, а в добавленное время – Рифат Жемалетдинов​.

Команда Юрия Семина с 12 очками поднялась с 12-го на шестое место в турнирной таблице. Команда Рашида Рахимова (11 очков) опустилась с восьмой строчки на девятую.

Чемпионат России

Премьер-лига

9-й тур

"Локомотив" (Москва) – "Ахмат" (Грозный) – 2:0 (0:0)

Голы: Фернандеш, 81 (1:0). Жемалетдинов, 90+3 (2:0).

"Локомотив" (Москва): Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Идову, Ал.Миранчук, Ант.Миранчук (Жемалетдинов, 70), Баринов, Крыховяк, Фернандеш (Тугарев, 90+4), Эдер.

"Ахмат" (Грозный): Городов, Уциев, Семенов, Родолфу (Митришев, 89), Анхель, Мохаммади, Думбья, Швец (Гащенков, 87), Иванов, Исмаэл, Мбенг (Балай, 78).

Предупреждения: Семенов, 13. Анхель, 31. Иванов, 54. Исмаэл, 62. Баринов, 70. Идову, 90.

Судьи: Турбин (Дмитров). Веретешкин (Санкт-Петербург), Жвакин (Ленинградская область).

29 сентября. Москва. Стадион "РЖД Арена".

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам