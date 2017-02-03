15:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Логашов переходит в "Тосно" как свободный агент

0
0
0

Защитник "Локомотива" Арсений Логашов продолжит карьеру в "Тосно", сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора тосненцев Вячеслава Матюшенко. Ранее наставник "Локо" Юрий Семин не взял Логашова на сборы, чтобы тот нашел новую команду. В текущем сезоне Логашов провел только три матча в молодежном первенстве.

- Мы договорились с "Локомотивом", что Логашов переходит к нам как свободный агент. Сегодня будет подписан контракт до конца сезона, - сказал Матюшенко.

"Тосно" идет вторым в турнирной таблице первенства России в ФНЛ.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3995216

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ