19:46 | Футбол — РФПЛ

Левников правильно не назначил пенальти в пользу "Спартака" за падение Промеса

27-я минута матча "Спартак" - "СКА-Хабаровск." 27-я минута матча "Спартак" - "СКА-Хабаровск." 27-я минута матча "Спартак" - "СКА-Хабаровск." 27-я минута матча "Спартак" - "СКА-Хабаровск."
27-я минута матча "Спартак" - "СКА-Хабаровск."
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На 27-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Спартак" - "СКА-Хабаровск" правильно поступил арбитр Кирилл Левников, не назначив 11-метровый удар в ворота гостей.

В том моменте в штрафной площади хабаровской команды упал Квинси Промес. Упал сам - защитник Максим Карпов его не трогал. Судья решил, что спартаковец пытался таким образом заработать пенальти и наказал его предупреждением за неспортивное поведение. (Александр БОБРОВ)

27-я минута матча "Спартак" - "СКА-Хабаровск."
27-я минута матча "Спартак" - "СКА-Хабаровск."
27-я минута матча "Спартак" - "СКА-Хабаровск."
27-я минута матча "Спартак" - "СКА-Хабаровск."
27-я минута матча "Спартак" - "СКА-Хабаровск."
27-я минута матча "Спартак" - "СКА-Хабаровск."
Спартак М - СКА-Хабаровск

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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echo2011

Карточка была показана ни за что,никакой симуляции не было.

21:06

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