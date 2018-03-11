Левников правильно не назначил пенальти в пользу "Спартака" за падение Промеса

На 27-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Спартак" - "СКА-Хабаровск" правильно поступил арбитр Кирилл Левников, не назначив 11-метровый удар в ворота гостей.

В том моменте в штрафной площади хабаровской команды упал Квинси Промес. Упал сам - защитник Максим Карпов его не трогал. Судья решил, что спартаковец пытался таким образом заработать пенальти и наказал его предупреждением за неспортивное поведение. (Александр БОБРОВ)

27-я минута матча "Спартак" - "СКА-Хабаровск."

27-я минута матча "Спартак" - "СКА-Хабаровск."