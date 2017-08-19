Лестьенн сделал гол+пас за две минуты

Нападающий "Рубина" Максим Лестьенн в матче 7-го тура чемпионата России против "Анжи" отметился двумя результативными действиями за две минуты. Сначала форвард прошел по правому флангу, вошел в штрафную и выкатил мяч под удар Янну М'Вила. Двумя минутами позже бельгиец срезал угол на правом фланге, вошел в штрафную и сам пробил мимо вратаря махачкалинцев Алексея Солосина.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcrk#НашФутбол #РФПЛ. 7-й тур. #РубинАнжи 5:0 85' Янн М'Вила @yannmvilafr pic.twitter.com/qpCoHv80cj– РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 19 августа 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcrk#НашФутбол #РФПЛ. 7-й тур. #РубинАнжи 6:0 87' Максим Лестьенн pic.twitter.com/6RRce8yyk9– РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 19 августа 2017 г.