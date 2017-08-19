21:45 | Футбол — РФПЛ

Лестьенн сделал гол+пас за две минуты


Нападающий "Рубина" Максим Лестьенн в матче 7-го тура чемпионата России против "Анжи" отметился двумя результативными действиями за две минуты. Сначала форвард прошел по правому флангу, вошел в штрафную и выкатил мяч под удар Янну М'Вила. Двумя минутами позже бельгиец срезал угол на правом фланге, вошел в штрафную и сам пробил мимо вратаря махачкалинцев Алексея Солосина.

Трансляция матча "Рубин" - "Анжи"

 
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