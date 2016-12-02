Леонид Слуцкий: "Пока есть шанс, ЦСКА будет бороться за Еременко"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что у него нет новой информации по "делу Романа Еременко". При этом специалист заверил, что армейцы будут до конца бороться за хавбека.
Ранее Еременко был на два года отстранен от футбольной деятельности. В его допинг-пробе были найдены следы кокаина и его метаболита - стимулятора, относящегося к категории запрещенных веществ.
- Ситуация с Романом Еременко хорошего настроения не добавляет. Как вы можете ее прокомментировать? - вопрос Слуцкому.
- Вряд ли могу многое добавить на эту тему. Пока есть шанс, мы будем бороться. Мы - это и клуб, и Рома. И только после того, как пройдут все апелляции, можно будет говорить о дальнейшем плане действий.
Опрос
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/leonid-slutskiy-komanda-budet-borotsya-do-kontsa/
lexxxus
То есть не полицию вызывать, не спрашивать где покупал, не вычислять поставщика, а защищать наркомана........ Россия......
13:38
Робат
Это все слова - игра на публику!Почему сам Рома молчит? Где-то в ночном клубе или на хате с телками нюхнул коку или герыча, а следы остались! Сам все прекрасно знает -поэтому и молчит! За все в этой жизни !
13:37