12:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Леонид Слуцкий: "Пока есть шанс, ЦСКА будет бороться за Еременко"

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Полузащитник ЦСКА Роман ЕРЕМЕНКО.Роман Еременко: злодей или жертва?

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что у него нет новой информации по "делу Романа Еременко". При этом специалист заверил, что армейцы будут до конца бороться за хавбека.

Ранее Еременко был на два года отстранен от футбольной деятельности. В его допинг-пробе были найдены следы кокаина и его метаболита - стимулятора, относящегося к категории запрещенных веществ.

- Ситуация с Романом Еременко хорошего настроения не добавляет. Как вы можете ее прокомментировать? - вопрос Слуцкому.

- Вряд ли могу многое добавить на эту тему. Пока есть шанс, мы будем бороться. Мы - это и клуб, и Рома. И только после того, как пройдут все апелляции, можно будет говорить о дальнейшем плане действий.

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Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/leonid-slutskiy-komanda-budet-borotsya-do-kontsa/

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Материалы сюжета: Еременко: на два года вне игры
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КОММЕНТАРИИ (2)
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lexxxus

То есть не полицию вызывать, не спрашивать где покупал, не вычислять поставщика, а защищать наркомана........ Россия......

13:38

Робат

Это все слова - игра на публику!Почему сам Рома молчит? Где-то в ночном клубе или на хате с телками нюхнул коку или герыча, а следы остались! Сам все прекрасно знает -поэтому и молчит! За все в этой жизни !

13:37

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