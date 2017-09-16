Леонид Кучук: "ЦСКА давно играет в таком режиме, не вижу преимущества у "Ростова"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук в преддверии матча 10-го тура чемпионата России против ЦСКА отметил, что полузащитник Александр Гацкан может выйти на поле уже сегодня. Также специалист не считает, что у его команды есть преимущество над соперником.

– Есть ли у "Ростова" преимущество из-за большего отдыха? Нет, я так не считаю, – сказал во флеш-интервью Кучук. – ЦСКА очень давно так играет в таком режиме. Не вижу никакого преимущества, потому что уважающая себя команда должна уметь играть в таком графике.

Гацкан? Вам все эти проблемы кажутся. Возвращение Саши будет, может сегодня, может в следующих матчах. Чтобы футболист вернулся после травмы, нужно провести определенные работы. Выпускать не восстановившегося футболиста на поле не профессионально и не правильно.

Трансляция матча ЦСКА – "Ростов"