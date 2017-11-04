Леонид Кучук: "Что сегодня не получилось у "Ростова"? Мы проиграли"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук после матча 16-го тура чемпионата России против "Ахмата" (0:1) отметил, что на поле было много борьбы. По его словам, ростовчане совершили много потерь, из-за чего они потерпели поражение.
- Что сегодня не получилось у "Ростова"? Мы сегодня проиграли. Вот что не получилось, - сказал Кучук во флеш-интервью. - Было много борьбы, было много прессинга. Сразу же в первой атаке во втором тайме пропустили. У нас было много потерь.
RSDsouth
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Ржевский200
Самое главное что не получилось у Ростова, это тренер.
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