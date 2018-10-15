Леонид Калашников: "Кокорина и Мамаева нужно было наказать за Монако"

Депутат Государственной думы Леонид Калашников - о деле форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

- Когда слышал в Думе выступление одного лидера довольно крупной фракции, насчет приличия сомневаюсь, о том, что общество больное и что все так навалились на Кокорина и Мамаева, подумал: странное дело. Случаи не единичные. Но когда общество больно, оно больно чиновниками, актрисами, которые вроде Волочковой выставляют себя в неглиже, или политиками, которые пытаются оправдать этих спортсменов? Не надо придумать сказки! Можете себе представить Яшина, с которым бог подарил мне знакомство, бьющим кого-то по голове? Даже не стулом, а рукой? Или Стрельцова, я не знал этого великого футболиста, которого посадили и о котором в 90-е говорили, что его подставили? Я вник в историю и понял, что он заслуживал наказание. Справедливость лечит общество, - сказал депутат в эфире программы "Толстой. Воскресенье" на Первом канале. - Безнаказанность - это что? Ему раз простили, два простили, в третий он пошел стулом бить. А в РФС, где тоже депутаты представлены, почему не реагировали? Ответственность общества - наша, да. Но вина - их конкретная. Его надо было наказать за Монако, и тогда бы общество само поняло, что по 500 долларов за бутылку - не просто нехорошо, но и аморально.

Григорий Иванов: "Почему вы отправляете Кокорина и Мамаева в тюрьму?! Она никого еще не исправляла"