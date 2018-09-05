Леонид Федун: "Промес просил продать в "Севилью", хотя предложения из Англии и Китая были выгоднее"

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал подробности продажи одного из лидеров клуба Квинси Промеса в "Севилью".

- Мы купили за 11, продали за 21, так что в этом плане все нормально, - сказал Федун журналистам. - Самое главное было желание Квинси уйти, он ко мне неоднократно обращался с просьбой уйти, причем именно в "Севилью". Хотя у нас были лучше предложения лучше из Китая и из Англии. Помните, он "Севилье" три отгрузил? Поэтому и представлял предметный интерес для них. Что касается замены, то Роша - тот игрок, который может вписаться в игру "Спартака" и даже усилить ее. (Александр РОГУЛЕВ, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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