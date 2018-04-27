Леонид Федун - о Каррере и "Спартаке": "Было заявление совета директоров клуба, на этом все"

Владелец "Спартака" Леонид Федун, комментируя ситуацию в команде в концовке сезоне, вернулся к заявлению совета директоров клуба, которое было сделано в середине этой недели.

Ранее после того, как "Спартак" вылетел из Кубка России, уступив "Тосно" в серии пенальти, а также проиграл "Ахмату" в чемпионате страны, вице-президент клуба Наиль Измайлов выступил с заявлением, в котором заявил о поддержке главного тренера команды Массимо Карреры советом директоров клуба: "Совет директоров "Спартака" поддерживает Массимо Карреру и уверен, что ему и нашим футболистам, несмотря на неудачи последних дней, по силам решить поставленную задачу".

– Какова ситуация в команде, чего ждать на финише, что с Каррерой?

– Было сделано отдельное заявление совета директоров, – сказал Федун, комментируя ситуацию вокруг команды в конце сезона, – Мы его распространили. На этом все. (Сергей ЕГОРОВ)

Совет директоров "Спартака" поддерживает Карреру