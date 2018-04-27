18:40 | Футбол — РФПЛ

Леонид Федун - о Каррере и "Спартаке": "Было заявление совета директоров клуба, на этом все"

Леонид ФЕДУН. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Леонид ФЕДУН. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
9

Владелец "Спартака" Леонид Федун, комментируя ситуацию в команде в концовке сезоне, вернулся к заявлению совета директоров клуба, которое было сделано в середине этой недели.

 
Понедельник. Москва. &quot;Спартак&quot; - &quot;Ахмат&quot; - 1:3. Массимо КАРРЕРА.Увольнение Карреры сейчас - еще 16 лет без титула

Ранее после того, как "Спартак" вылетел из Кубка России, уступив "Тосно" в серии пенальти, а также проиграл "Ахмату" в чемпионате страны, вице-президент клуба Наиль Измайлов выступил с заявлением, в котором заявил о поддержке главного тренера команды Массимо Карреры советом директоров клуба: "Совет директоров "Спартака" поддерживает Массимо Карреру и уверен, что ему и нашим футболистам, несмотря на неудачи последних дней, по силам решить поставленную задачу".

– Какова ситуация в команде, чего ждать на финише, что с Каррерой?

– Было сделано отдельное заявление совета директоров, – сказал Федун, комментируя ситуацию вокруг команды в конце сезона, – Мы его распространили. На этом все. (Сергей ЕГОРОВ)

Совет директоров "Спартака" поддерживает Карреру

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КОММЕНТАРИИ (9)
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клад555

виноват баламошка!

19:15

Рыппко Коноплянкыч Зозулькаев

Когда кого-то поддерживает "Совет Директоров" Спартака, это приговор. Ждите середины мая.

19:14

баламошка

kaop35 Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе////////////Это сайт Газпрома. Они там судей постоянно покупают.

19:08

old grumbler

Как победы так Федун в первых рядах, как поражения так совет директоров все сказал...

19:01

old grumbler

Ню ню...

19:00

kaop35

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com

18:53

Гантэр

Как всегда виноват Гинер. Его происки

18:46

баламошка

Виноваты Силы Зла.

18:45

shpasic

Леонид Арнольдович, сколько же они всё-таки жмут?

18:42

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