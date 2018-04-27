Леонид Федун - о Каррере и "Спартаке": "Было заявление совета директоров клуба, на этом все"

Владелец "Спартака" Леонид Федун, комментируя ситуацию в команде в концовке сезоне, вернулся к заявлению совета директоров клуба, которое было сделано в середине этой недели.
Ранее после того, как "Спартак" вылетел из Кубка России, уступив "Тосно" в серии пенальти, а также проиграл "Ахмату" в чемпионате страны, вице-президент клуба Наиль Измайлов выступил с заявлением, в котором заявил о поддержке главного тренера команды Массимо Карреры советом директоров клуба: "Совет директоров "Спартака" поддерживает Массимо Карреру и уверен, что ему и нашим футболистам, несмотря на неудачи последних дней, по силам решить поставленную задачу".
– Какова ситуация в команде, чего ждать на финише, что с Каррерой?
– Было сделано отдельное заявление совета директоров, – сказал Федун, комментируя ситуацию вокруг команды в конце сезона, – Мы его распространили. На этом все. (Сергей ЕГОРОВ)
клад555
виноват баламошка!
19:15
Рыппко Коноплянкыч Зозулькаев
Когда кого-то поддерживает "Совет Директоров" Спартака, это приговор. Ждите середины мая.
19:14
баламошка
kaop35 Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе////////////Это сайт Газпрома. Они там судей постоянно покупают.
19:08
old grumbler
Как победы так Федун в первых рядах, как поражения так совет директоров все сказал...
19:01
old grumbler
Ню ню...
19:00
kaop35
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
18:53
Гантэр
Как всегда виноват Гинер. Его происки
18:46
баламошка
Виноваты Силы Зла.
18:45
shpasic
Леонид Арнольдович, сколько же они всё-таки жмут?
18:42