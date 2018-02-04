12:41 | Футбол — РФПЛ

Лео Жаба: "Моя цель — сборная Бразилии"

Лео ЖАБА. Фото ФК "Ахмат"
Лео ЖАБА. Фото ФК "Ахмат"
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Нападающий "Ахмата" Лео Жаба подчеркнул, что он и его партнеры готовы к тяжелым тренировкам на сборе в Турции. Также бразилец признался, что мечтает попасть в национальную сборную своей страны.

– У "Ахмата" по две тренировки в день, – сказал в интервью клубной пресс-службе 19-летний игрок. – Это тяжело, но мы с пониманием к этому относимся. Главное, у нас отличные тренировки и много работы с мячом. Мы знаем, что результат нашей работы будет виден в конце сборов, поэтому трудимся интенсивно.

В номере отеля я живу с Фелипе Сампайю. В свободное время предпочитаю отдохнуть или почитать. Иногда мы с ребятами выбираемся в город, можем посидеть где-нибудь. Находим общие темы, чтобы посмеяться.

С 14 лет я играл за разные сборные Бразилии, и моя цель – попасть в основную сборную страны и добиваться успехов в "Ахмате".

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=S8--fRf1RXI

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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Очень плохой мальчик

Какая сборная?Если только в третий состав,и то с трудом.

18:26

баламошка

alex-ls "Жаба: моя цель принц, поцелует и я снова стану принцессой!"///////////Трибунал её расцелует) А потом женится на своей принцеске)

15:03

alex-ls

"Жаба: моя цель принц, поцелует и я снова стану принцессой!"

14:58

баламошка

Tribunal Z баламошка Жабе надо срочно к своим - в Зенит. ==== В Зените нет бразильцев.//////////Ничего страшного. Хулька как карамельку облизывали, оближите и Жабу)

14:46

Tribunal Z

баламошка Жабе надо срочно к своим - в Зенит. ==== В Зените нет бразильцев. По моему Жабе надо в свинарник к мясным, там его собратья по крови и разуму

14:45

баламошка

Жабе надо срочно к своим - в Зенит.

14:35

oleg.bob

Анаши обкурился что ли?!

13:50