Лео Жаба: "Моя цель — сборная Бразилии"

Нападающий "Ахмата" Лео Жаба подчеркнул, что он и его партнеры готовы к тяжелым тренировкам на сборе в Турции. Также бразилец признался, что мечтает попасть в национальную сборную своей страны.
– У "Ахмата" по две тренировки в день, – сказал в интервью клубной пресс-службе 19-летний игрок. – Это тяжело, но мы с пониманием к этому относимся. Главное, у нас отличные тренировки и много работы с мячом. Мы знаем, что результат нашей работы будет виден в конце сборов, поэтому трудимся интенсивно.
В номере отеля я живу с Фелипе Сампайю. В свободное время предпочитаю отдохнуть или почитать. Иногда мы с ребятами выбираемся в город, можем посидеть где-нибудь. Находим общие темы, чтобы посмеяться.
С 14 лет я играл за разные сборные Бразилии, и моя цель – попасть в основную сборную страны и добиваться успехов в "Ахмате".
Очень плохой мальчик
Какая сборная?Если только в третий состав,и то с трудом.
18:26
баламошка
alex-ls "Жаба: моя цель принц, поцелует и я снова стану принцессой!"///////////Трибунал её расцелует) А потом женится на своей принцеске)
15:03
alex-ls
"Жаба: моя цель принц, поцелует и я снова стану принцессой!"
14:58
баламошка
Tribunal Z баламошка Жабе надо срочно к своим - в Зенит. ==== В Зените нет бразильцев.//////////Ничего страшного. Хулька как карамельку облизывали, оближите и Жабу)
14:46
Tribunal Z
баламошка Жабе надо срочно к своим - в Зенит. ==== В Зените нет бразильцев. По моему Жабе надо в свинарник к мясным, там его собратья по крови и разуму
14:45
баламошка
Жабе надо срочно к своим - в Зенит.
14:35
oleg.bob
Анаши обкурился что ли?!
13:50