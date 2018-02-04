Лео Жаба: "Моя цель — сборная Бразилии"

Нападающий "Ахмата" Лео Жаба подчеркнул, что он и его партнеры готовы к тяжелым тренировкам на сборе в Турции. Также бразилец признался, что мечтает попасть в национальную сборную своей страны.

– У "Ахмата" по две тренировки в день, – сказал в интервью клубной пресс-службе 19-летний игрок. – Это тяжело, но мы с пониманием к этому относимся. Главное, у нас отличные тренировки и много работы с мячом. Мы знаем, что результат нашей работы будет виден в конце сборов, поэтому трудимся интенсивно.

В номере отеля я живу с Фелипе Сампайю. В свободное время предпочитаю отдохнуть или почитать. Иногда мы с ребятами выбираемся в город, можем посидеть где-нибудь. Находим общие темы, чтобы посмеяться.

С 14 лет я играл за разные сборные Бразилии, и моя цель – попасть в основную сборную страны и добиваться успехов в "Ахмате".