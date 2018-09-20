Ланин и Надсон вернулись в общую группу "Крыльев" перед матчем с "Краснодаром"

Игроки "Крыльев Советов" Жозе Надсон и Олег Ланин восстановились от повреждений и вернулись в общую группу команды, сообщает официальный сайт клуба. Самарцы готовятся к матчу 8-го тура РПЛ против "Краснодара".

Сегодня "Крылья" сперва занимались в тренажерном зале, а затем провели тренировку на натуральном поле.

Матч "Крылья Советов" – "Краснодар" состоится в понедельник, 24 сентября на стадионе "Самара Арена", и начнется в 18.30 по московскому времени.