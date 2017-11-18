Квинси Промес: "Спартак" победил - и это самое важное"

Форвард "Спартака" Квинси Промес после гостевого матча 17-го тура премьер-лиги с "Краснодаром" (4:1) подчеркнул: никакие личные достижения не идут в сравнение с турнирными. Забив в столице Кубани, голландец стал шестым в списке лучших бомбардиров-легионеров чемпионата России – у него 51 гол в 99 встречах.

– Вы обошли Кураньи и теперь на шестом месте в списке бомбардиров-легионеров чемпионата России. Такая статистика для вас что-то значит?

– Турнирное положение? Да, сегодня была очень важная игра для того, чтобы подняться в таблице, – ответил Промес, который из-за перевода не понял вопрос. – Мы проделали отличную работу. И теперь с большим запасом уверенности подходим к матчу с "Марибором". И он для нас будет как еще один финал. Мы идем от игры к игре. И сегодня я счастлив.

– Вы просто стали шестым среди бомбардиров-легионеров. Обошли Кураньи…

– Шестое место? А в этом есть что-то особенное? Как я думаю? Нет, я так не считаю. Ничего особенного. Мы выиграли – вот что важно.

– А насколько важно возвращение Зобнина?

– Это очень здорово. Он вернулся и, как кажется, будто и не пропускал столько времени. (Екатерина ПОТАПОВА)