18:54 | Футбол — РФПЛ

Промес вышел на шестое место в списке иностранных бомбардиров чемпионата


Нападающий "Спартака" Квинси Промес, забивший четвертый гол команды в матче 17-го тура чемпионата России против "Краснодара" (4:1), вышел на шестое место в списке самых результативных легионеров в истории чемпионатов России. Голландец, на счету которого значится 51 мяч, обогнал Кевина Кураньи, Назима Сулейманова, Сергея Корниленко и Ари.

Для того, чтобы обогнать Халка и войти в пятерку, Промесу нужно отличиться еще пять раз. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России

Игрок

Страна

Годы

Клубы

Матчи

Голы

ВАГНЕР ЛАВ

Бразилия

2006-2013

ЦСКА

169

85

ДАННИ

Португалия

2005-2017

Динамо, Зенит

270

68

Сейду ДУМБЬЯ

Кот-д’Ивуар

2010-2015

ЦСКА

108

66

ВЕЛЛИТОН

Бразилия

2007-2012

Спартак

104

57

ХАЛК

Бразилия

2012-2016

Зенит

97

55

Квинси ПРОМЕС

Голландия

2014-н.в.

Спартак

99

51

Кевин КУРАНЬИ

Германия

2010-2015

Динамо

123

50

Назим СУЛЕЙМАНОВ

Азербайджан

1992-1998

Алания, Жемчужина

150

50

Сергей КОРНИЛЕНКО

Белоруссия

2008-2014, 2015-2017

Томь, Зенит, Рубин, Кр.Советов

156

50

АРИ

Бразилия

2010-н.в.

Спартак, Краснодар, Локомотив

176

50

Трансляция матча "Краснодар" – "Спартак"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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