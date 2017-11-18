Промес вышел на шестое место в списке иностранных бомбардиров чемпионата

Нападающий "Спартака" Квинси Промес, забивший четвертый гол команды в матче 17-го тура чемпионата России против "Краснодара" (4:1), вышел на шестое место в списке самых результативных легионеров в истории чемпионатов России. Голландец, на счету которого значится 51 мяч, обогнал Кевина Кураньи, Назима Сулейманова, Сергея Корниленко и Ари.

Для того, чтобы обогнать Халка и войти в пятерку, Промесу нужно отличиться еще пять раз. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России

Игрок Страна Годы Клубы Матчи Голы ВАГНЕР ЛАВ Бразилия 2006-2013 ЦСКА 169 85 ДАННИ Португалия 2005-2017 Динамо, Зенит 270 68 Сейду ДУМБЬЯ Кот-д’Ивуар 2010-2015 ЦСКА 108 66 ВЕЛЛИТОН Бразилия 2007-2012 Спартак 104 57 ХАЛК Бразилия 2012-2016 Зенит 97 55 Квинси ПРОМЕС Голландия 2014-н.в. Спартак 99 51 Кевин КУРАНЬИ Германия 2010-2015 Динамо 123 50 Назим СУЛЕЙМАНОВ Азербайджан 1992-1998 Алания, Жемчужина 150 50 Сергей КОРНИЛЕНКО Белоруссия 2008-2014, 2015-2017 Томь, Зенит, Рубин, Кр.Советов 156 50 АРИ Бразилия 2010-н.в. Спартак, Краснодар, Локомотив 176 50

Трансляция матча "Краснодар" – "Спартак"