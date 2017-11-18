Промес вышел на шестое место в списке иностранных бомбардиров чемпионата

Нападающий "Спартака" Квинси Промес, забивший четвертый гол команды в матче 17-го тура чемпионата России против "Краснодара" (4:1), вышел на шестое место в списке самых результативных легионеров в истории чемпионатов России. Голландец, на счету которого значится 51 мяч, обогнал Кевина Кураньи, Назима Сулейманова, Сергея Корниленко и Ари.
Для того, чтобы обогнать Халка и войти в пятерку, Промесу нужно отличиться еще пять раз. (Кирилл БУРДАКОВ)
Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России
|
Игрок
|
Страна
|
Годы
|
Клубы
|
Матчи
|
Голы
|
ВАГНЕР ЛАВ
|
Бразилия
|
2006-2013
|
ЦСКА
|
169
|
85
|
ДАННИ
|
Португалия
|
2005-2017
|
Динамо, Зенит
|
270
|
68
|
Сейду ДУМБЬЯ
|
Кот-д’Ивуар
|
2010-2015
|
ЦСКА
|
108
|
66
|
ВЕЛЛИТОН
|
Бразилия
|
2007-2012
|
Спартак
|
104
|
57
|
ХАЛК
|
Бразилия
|
2012-2016
|
Зенит
|
97
|
55
|
Квинси ПРОМЕС
|
Голландия
|
2014-н.в.
|
Спартак
|
99
|
51
|
Кевин КУРАНЬИ
|
Германия
|
2010-2015
|
Динамо
|
123
|
50
|
Назим СУЛЕЙМАНОВ
|
Азербайджан
|
1992-1998
|
Алания, Жемчужина
|
150
|
50
|
Сергей КОРНИЛЕНКО
|
Белоруссия
|
2008-2014, 2015-2017
|
Томь, Зенит, Рубин, Кр.Советов
|
156
|
50
|
АРИ
|
Бразилия
|
2010-н.в.
|
Спартак, Краснодар, Локомотив
|
176
|
50
- Ари / Арикленес да Силва Феррейра
- Сергей Корниленко
- Кевин Кураньи
- Спартак (футбол)
- Краснодар
- Назим Сулейманов
- Квинси Промес