Квинси Промес: "Нужно ли "Спартаку" увольнять Карреру? Не знаю"

Нападающий "Севильи" Квинси Промес после тренировки команды перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Европы против "Краснодара" ответил на вопрос о ситуации в "Спартаке", откуда он в августе перешел в клуб из столицы Андалусии.

– Как думаете, что сейчас происходит со "Спартаком"? – вопрос Промесу.

– Не знаю... – ответил голландец по-русски.

– Нужно ли увольнять Карреру прямо сейчас?

– Этого тоже не знаю. (Екатерина Потапова)

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