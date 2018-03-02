17:44 2 марта | Футбол — РФПЛ

Квинси Промес: "Готов снова надеть маску в воскресенье"

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Нападающий "Спартака" Квинси Промес заявил о готовности забить в матче 21-го тура чемпионата России против "Локомотива". Форвард в Инстаграме напомнил о фирменном праздновании голов, при котором он делает вид, что надевает и снимает невидимую маску.

"Готов снова надеть маску в воскресенье", - написал Промес.

 

Ready to put my mask back on Sunday 🎭 🔴 #Spartak #QP10

Публикация от Quincy Promes (@qpromes) Мар 2, 2018 в 5:57 PST

Матч "Локомотив" - "Спартак" состоится 4 марта, начало - в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (6)
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letmebetomorrow

С атлетиком масочка потерялось в густой траве?

18:49 2 марта

Бу-га-га!

В Европе не нанадевался?))

18:44 2 марта

shpasic

как бы в "минус 10" маска не примёрзла.

18:27 2 марта

serzheo

А щас ты без маски что ли? Ужас.

18:15 2 марта

баламошка

Маленький паровозик остановился и заплакал(

17:54 2 марта

Kot, kotoryi

Раз-два-три! Понеслись!

17:49 2 марта

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