Квинси Промес: "Готов снова надеть маску в воскресенье"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес заявил о готовности забить в матче 21-го тура чемпионата России против "Локомотива". Форвард в Инстаграме напомнил о фирменном праздновании голов, при котором он делает вид, что надевает и снимает невидимую маску.
"Готов снова надеть маску в воскресенье", - написал Промес.
Матч "Локомотив" - "Спартак" состоится 4 марта, начало - в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.
letmebetomorrow
С атлетиком масочка потерялось в густой траве?
18:49 2 марта
Бу-га-га!
В Европе не нанадевался?))
18:44 2 марта
shpasic
как бы в "минус 10" маска не примёрзла.
18:27 2 марта
serzheo
А щас ты без маски что ли? Ужас.
18:15 2 марта
баламошка
Маленький паровозик остановился и заплакал(
17:54 2 марта
Kot, kotoryi
Раз-два-три! Понеслись!
17:49 2 марта