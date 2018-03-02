Квинси Промес: "Готов снова надеть маску в воскресенье"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес заявил о готовности забить в матче 21-го тура чемпионата России против "Локомотива". Форвард в Инстаграме напомнил о фирменном праздновании голов, при котором он делает вид, что надевает и снимает невидимую маску.

"Готов снова надеть маску в воскресенье", - написал Промес.

Матч "Локомотив" - "Спартак" состоится 4 марта, начало - в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.