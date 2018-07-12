Кутепов назвал клуб, в котором хотел бы играть

Защитник "Спартака" и сборной России Илья Кутепов признался, что хотел бы играть в "Милане". Ранее сообщалось, что 24-летним россиянином интересуются "Фиорентина" и "Вест Хэм".

- Решение о переходе в другой клуб будет зависеть от многих факторов, прежде всего, от договоренности со "Спартаком", - сказал Кутепов в интервью каналу "Россия 24". - Когда будут конкретные предложения, тогда и состоится разговор. Я однозначно хотел бы играть в "Милане".

В минувшем сезоне Кутепов провел 26 игр в составе "Спартака" и забил 2 гола.

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