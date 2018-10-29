Курбан Берыдев: "Я сказал Сорокину зону в которой находиться - он туда прибежал и забил"

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев после ничьей со "Спартаком" (1:1) рассказал о том, что он сказал защитнику команды Егору Сорокину перед выходом на замену.

Сорокин вышел на поле уже в компенсированное время и первым же касанием сравнял счет в матче.

- Есть удовлетворение от игры местами и от того, что конце сумели сравнять счет.

- Что вы сказали Сорокину перед выходом на замену?

- Нам не хватало давления именно по центру. Бухаров вышел неплохо и нужна была поддержка. Я сказал Егору зону в которой находиться - он туда прибежал и забил. (Артур Еникеев).