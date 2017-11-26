Курбан Бердыев: "В "Рубине" понимают причины спада, мы над этим работаем"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против ЦСКА отметил, что футболисты понимают причины небольшого спада в игре и работают над этим. Он также добавил, что ожидает интересную для болельщиков игру.

Напомним, казанцы не могут выиграть на протяжении четырех матчей.

– Ребята понимают причины спада. Мы над этим работаем, а так проблем нет, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Бердыев. – Почему Ахметов в основе? У нас большая группа атакующих футболистов, каждый может выходить в старте. Сегодня ему представился шанс.

Какой сегодня будет футбол? Интересный для болельщиков.

Трансляция матча ЦСКА - "Рубин"