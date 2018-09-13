Курбан Бердыев: "Участие сборников было минимальным, поэтому сложно оценить их игру"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев – об участие его подопечных в играх за национальные сборные.

– Как команда готовится к "Енисею".

– Перерыв на матчи сборных всегда вносит свои коррективы. Игроки приехали в разном состоянии.

– В прошлом сезоне "Рубин" часто терял очки с командами не из лидирующей группы. Как с этим бороться?

– С этой проблемой сталкиваемся не только мы, но и топ клубы.

– Как оцените игру футболистов "Рубина" за сборную России?

– Их участие в матчах было минимальное, поэтому сложно оценивать. Кудряшов сыграл неплохо, а остальные выступали на короткий период времени, поэтому сложно оценивать. Уремович за молодежную сборную играл не на своей позиции – правого защитника, но это для нас ценная информация. (Артур Еникеев)