Курбан Бердыев: "У меня есть ощущение, что "Зенит" с большим отрывом от всех закончит сезон. Если он еще Денисова вернет"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в "Бизнес Online" поделился мыслями о предстоящем сезоне Российской премьер-лиги, который стартует 28 июля матчем "Урал" - "Анжи" в Екатеринбурге.



– Каким будет новый сезон РПЛ? Кто фаворит для вас?

- "Зенит", причем явный. Если он еще вернет Денисова. Нобоа и Денисов – это будет лучшая пара полузащитников. У меня есть ощущение, что "Зенит" с большим отрывом от всех закончит сезон.

– "Локомотив" не защитит титул?

- Им очень много везло в прошлом сезоне. Они столько очков собрали на последних минутах. Как и "Спартак" ранее. Но надо отдать должное Семину – он здорово настраивал игроков, и его роль тоже важна.

Таблица переходов РФПЛ //

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