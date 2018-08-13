Курбан Бердыев: "С заменами нам придется подумать"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев – о матче с "Зенитом" в третьем туре чемпионата России.

- Принципиальна ли игра против команды Семака? Никакой разницы нет, говорю это искренне, - сказал тренер в эфире телеканала "Матч премьер". - Каждая игра важная, мы не делим матчи на важные и не важные. Проблемы с составом? Мы выставили оптимальный состав на данный момент, но с заменами придется подумать. Надеюсь, что Азмун готов к матчу

Матч начнется в 20.00 по московскому времени.

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