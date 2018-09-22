Курбан Бердыев: "Рубин" проснулся только после 0:2"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после гостевого матча 8-го тура чемпионата России против "Арсенала" (2:2) пообещал изменения в составе в следующей игре. В 9-м туре в понедельник, 1 октября, казанская команда примет "Крылья Советов".

– "Арсенал" провел очень хорошую игру, – приводит официальный сайт "Рубина" слова Бердыева. – Мы проснулись только после 0:2. Этот отрезок времени сыграли более-менее. Все остальное преимущество "Арсенала" было заслуженным.

– Пенальтист был выбран заранее?

– Нет. У нас Полоз бьет пенальти, просто Байрамян удачно бил на последних тренировках и бил верхом, а здесь почему-то решил низом.

– В начале матча у вашей команды проходили передачи за спину защитникам "Арсенала", почему в дальнейшем перестало это получаться?

– Просто "Арсенал" стал больше подборов выигрывать в середине поля, единоборств. Поэтому я и говорю, что заслуженное преимущество у них было в центре поля. Нам есть над чем работать. Те игроки, которые сегодня вышли, не все сыграли так, как нужно, как от них требуется. Теперь на лавке посидят.

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