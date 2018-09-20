Курбан Бердыев отказался отвечать на вопросы про соцсети

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев накануне матча 8-го тура российской премьер-лиги против "Арсенала" рассказал о подготовке к игре и отказался отвечать на вопрос про соцсети.

- "Арсенал" действует увереннее, чем в самом начале сезона,- сказал Бердыев. - О тактике говорить не буду.

- Вопрос не совсем касается "Рубина". Все обсуждают реакцию на соцсети...

- (Перебивая) следующий вопрос!

- Все ли здоровы?

- Травма у Цаллагова. Под вопросом участие Могилевца.

- Джанаев?

- Новой информации нет.

- К прошлому матчу с командой не могли готовиться игроки сборной.

- Да, сейчас мы уже стабилизировали функциональное состояние всех игроков. (Артур Еникеев).

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