Курбан Бердыев отказался отвечать на вопросы про соцсети

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев накануне матча 8-го тура российской премьер-лиги против "Арсенала" рассказал о подготовке к игре и отказался отвечать на вопрос про соцсети.
- "Арсенал" действует увереннее, чем в самом начале сезона,- сказал Бердыев. - О тактике говорить не буду.
- Вопрос не совсем касается "Рубина". Все обсуждают реакцию на соцсети...
- (Перебивая) следующий вопрос!
- Все ли здоровы?
- Травма у Цаллагова. Под вопросом участие Могилевца.
- Джанаев?
- Новой информации нет.
- К прошлому матчу с командой не могли готовиться игроки сборной.
- Да, сейчас мы уже стабилизировали функциональное состояние всех игроков. (Артур Еникеев).