Курбан Бердыев: "Мотивация футболистов "Рубина" - это каждая ближайшая игра"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после матча 11-го тура РПЛ против "Уфы" (0:0) заявил, что игроки его команды являются профессионалами.

- Первую половина первого тайма играли неплохо, - приводит слова Бердыева официальный сайт "Рубина". - Во второй половине стали из простого сложное придумывать. "Уфа" достаточно активно этим воспользовалась, имела ряд моментов. Во втором тайме мы нормализовались, правильно располагались. Думаю, в концовке у нас было больше моментов.

Отстранение от еврокубков? Мои игроки – профессионалы. Их мотивация – это каждая ближайшая игра. Я не думаю, что на ребятах это отразилось хоть как-то. Они понимают, что это не их вина.

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