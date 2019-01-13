"Крылья Советов" объявили о переходе Джано Ананидзе на правах аренды

"Крылья Советов" на своем официальном сайте объявили о переходе полузащитника "Спартака" Джано Ананидзе. 26-летний игрок будет выступать за самарский клуб на правах аренды, рассчитанной до конца сезона-2018/19.

Джано Ананидзе переходит в "Крылья Советов" на правах аренды https://t.co/GPQVYG9MhD – ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 13 января 2019 г.

В текущем сезоне Джано провел 3 матча за "Спартак" и отметился одной голевой передачей.

Все о чемпионате России - здесь