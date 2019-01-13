19:54 | Футбол — РПЛ

"Крылья Советов" объявили о переходе Джано Ананидзе на правах аренды

Обсудить
0

"Крылья Советов" на своем официальном сайте объявили о переходе полузащитника "Спартака"  Джано Ананидзе. 26-летний игрок будет выступать за самарский клуб на правах аренды, рассчитанной до конца сезона-2018/19.

В текущем сезоне Джано провел 3 матча за "Спартак" и отметился одной голевой передачей.

Все о чемпионате России - здесь

Опрос

Кто станет чемпионом России-2018/19?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?16843

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 17-й тур. Заключительный тур перед зимней паузой
Материалы других СМИ