"Крылья Советов" могут заявить "Самара Арену" и "Металлург" для домашних матчей в РФПЛ

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков сказал, что посещаемость "Самара Арены" будет зависеть от результатов команды. Вместимость стадиона, который примет шесть матчей чемпионата мира-2018, составляет 44 918 зрителей.

– Планируем заявить на сезон два стадиона для домашних матчей – "Самара Арену" и "Металлург". Нам нужно иметь запасной вариант, – цитирует Твиттер клуба Шашкова. – Посещаемость "Самара Арены" во многом будет зависеть от результатов нашей команды. Если "Крылья Советов" будут отдаваться на поле, показывать красивую игру – стадион будет заполняться.

В середине мая президент РФПЛ Сергей Прядкин заявлял, что лига рекомендовала "Крыльям" положить на стадионе "Металлург" искусственный газон. Совет был связан с тем, что ранее в Самаре возникали проблемы с газоном.

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