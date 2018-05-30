13:48 | Футбол — РФПЛ

Тихонов продлил контракт с "Крыльями Советов"

Андрей ТИХОНОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Андрей ТИХОНОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

"Крылья Советов" в Твиттере сообщили о подписании нового контракта с главным тренером Андреем Тихоновым. Соглашение между самарцами и 47-летним специалистом рассчитано на один год с возможностью продления на еще один сезон.

Напомним, Тихонов возглавляет крылья с июня 2017 года. Под его руководством команда заняла второе место в турнирной таблице первенства ФНЛ и напрямую вышла в премьер-лигу.

Все о чемпионате России по футболу - здесь

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!