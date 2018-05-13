Сергей Прядкин: "Посоветовали "Крыльям" положить на старой арене искусственный газон"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин считает, что вышедшие в премьер-лигу из ФНЛ "Оренбург" и "Крылья Советов" будет готовы к выступлению в следующем сезоне. Руководитель лиги также рассказал о ситуации со стадионами, на которых командам предстоит проводить игры.

– В целом, у "Оренбурга" очень хорошая арена, которая лишь в малом не соответствует уровню премьер-лиги, – цитирует ТАСС Прядкина. – Но недавно ко мне приезжало руководство клуба, была представлена концепция реконструкции одной из трибун стадиона, мне пообещали, что работы будут закончены к концу года. Уверен, что они выполнят эти цели. Очень хорошая команда и клуб, такие нам нужны.

Что касается "Крыльев Советов", они имеют богатый опыт выступления в премьер-лиге. В Самаре есть новый стадион, есть концепция наследия. Мы посоветовали им положить на старой арене искусственный газон, потому что у них регулярно возникают проблемы с газоном. Было бы здорово, чтобы у них были две такие арены.