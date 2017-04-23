"Крылья Советов" и "Рубин" голов не забили

"Крылья Советов" и "Рубин" не открыли счет в матче 24-го тура чемпионата России. Самарская команда занимает 14-е место в премьер-лиге, казанцы – 11-е.

Чемпионат России

Премьер-лига

24-й тур

"Крылья Советов" (Самара) – "Рубин" (Казань) – 0:0

"Крылья Советов": Конюхов, Зотов, Божин, Надсон, Ятченко (Таранов, 19), Брюно (Ткачев, 74), Мияйлович, Бато (Зинков, 57), Паскуато, Зуев, Корниленко.

"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Серхио Санчес, Бурлак (Камболов, 32), Набиуллин, Ахметов (Жемалетдинов, 59), Сонг, М`Вила, Лестьенн, Жонатас, Канунников.

Предупреждения: Корниленко, 40. Брюно, 64. Бауэр, 67. Камболов, 90+4.

Судьи: МОСКАЛЕВ, Суховерхов (оба Воронеж), Миневич (Смоленск).

23 апреля. Самара. Стадион "Металлург". 7513 зрителей.

Трансляция матча "Крылья Советов" – "Рубин"