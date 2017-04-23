"Крылья Советов" и "Рубин" голов не забили

"Крылья Советов" и "Рубин" не открыли счет в матче 24-го тура чемпионата России. Самарская команда занимает 14-е место в премьер-лиге, казанцы – 11-е.
Чемпионат России
Премьер-лига
24-й тур
"Крылья Советов" (Самара) – "Рубин" (Казань) – 0:0
"Крылья Советов": Конюхов, Зотов, Божин, Надсон, Ятченко (Таранов, 19), Брюно (Ткачев, 74), Мияйлович, Бато (Зинков, 57), Паскуато, Зуев, Корниленко.
"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Серхио Санчес, Бурлак (Камболов, 32), Набиуллин, Ахметов (Жемалетдинов, 59), Сонг, М`Вила, Лестьенн, Жонатас, Канунников.
Предупреждения: Корниленко, 40. Брюно, 64. Бауэр, 67. Камболов, 90+4.
Судьи: МОСКАЛЕВ, Суховерхов (оба Воронеж), Миневич (Смоленск).
23 апреля. Самара. Стадион "Металлург". 7513 зрителей.
Малыш из Ростова
Я посмотрел на оставшиеся игры Рубина: календарь такой, что как бы в переходных играх не пришлось участвовать. Просто констатирую, без злорадства.
16:38
nikvp
Рубин за 7 весенних игр забил 3 гола, из них 2 томскому детсаду. Отлично.
16:34