"Крылья Советов" арендовали Шишкина до конца сезона

Защитник "Краснодара" Роман Шишкин перешел в "Крылья Советов" на правах аренды до конца нынешнего сезона, сообщает официальный Твиттер "быков".

Шишкин перешел в "Краснодар" в 2017 году и с тех пор принял участие в 34-х официальных матчах, забив в них один мяч и став автором двух результативных передач.

В текущем сезоне 31-летний защитник провел восемь матчей за "Краснодар" и забил один мяч.

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