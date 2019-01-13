"Крылья Советов" арендовали Шишкина до конца сезона

Защитник "Краснодара" Роман Шишкин перешел в "Крылья Советов" на правах аренды до конца нынешнего сезона, сообщает официальный Твиттер "быков".
Шишкин перешел в "Краснодар" в 2017 году и с тех пор принял участие в 34-х официальных матчах, забив в них один мяч и став автором двух результативных передач.
В текущем сезоне 31-летний защитник провел восемь матчей за "Краснодар" и забил один мяч.
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Роман Шишкин на правах аренды перешел в "Крылья Советов".– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 13 января 2019 г.
Защитник будет играть в Самаре до конца сезона-2018/2019.
Шишкин перешел в "Краснодар" в 2017 году и с тех пор принял участие в 34-х официальных матчах, забив в них один мяч и став автором двух результативных передач. pic.twitter.com/T8nPNiCvJB
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