"Крылья" и "Ростов" назвали составы на последний матч года

Стали известны стартовые составы команд на матч 17-го тура чемпионата России "Крылья Советов" - "Ростов".

"Крылья Советов": Рыжиков, Денисов, Чичерин, Самарджич, Рохель, Ткачук, Башкиров, Мияйлович, Антон, Яковлев, Корниленко.

"Ростов": Песьяков, Логашов, Сигурдссон, Ингасон, Хаджикадунич, Гацкан, Скопинцев, Зуев, Юсупов, Шомуродов, Сигурдарсон.

Матч начнется в 12.30 по московскому времени.

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