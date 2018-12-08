11:30 | Футбол — РПЛ

"Крылья" и "Ростов" назвали составы на последний матч года

Обсудить
0

Стали известны стартовые составы команд на матч 17-го тура чемпионата России "Крылья Советов" - "Ростов".

"Крылья Советов": Рыжиков, Денисов, Чичерин, Самарджич, Рохель, Ткачук, Башкиров, Мияйлович, Антон, Яковлев, Корниленко.

"Ростов": Песьяков, Логашов, Сигурдссон, Ингасон, Хаджикадунич, Гацкан, Скопинцев, Зуев, Юсупов, Шомуродов, Сигурдарсон.

Матч начнется в 12.30 по московскому времени.

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.

Крылья Советов - Ростов

 

Опрос

Как закончится матч 17-го тура РПЛ "Зенит" - "Рубин"?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 17-й тур. Заключительный тур перед зимней паузой
Материалы других СМИ
Загрузка...