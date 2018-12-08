"Крылья" и "Ростов" назвали составы на последний матч года

Стали известны стартовые составы команд на матч 17-го тура чемпионата России "Крылья Советов" - "Ростов".
"Крылья Советов": Рыжиков, Денисов, Чичерин, Самарджич, Рохель, Ткачук, Башкиров, Мияйлович, Антон, Яковлев, Корниленко.
"Ростов": Песьяков, Логашов, Сигурдссон, Ингасон, Хаджикадунич, Гацкан, Скопинцев, Зуев, Юсупов, Шомуродов, Сигурдарсон.
Матч начнется в 12.30 по московскому времени.
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