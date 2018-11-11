21:59 | Футбол — РПЛ

Кристиан Бистрович: "Обещаю, что ЦСКА сделает все, чтобы попасть в тройку призеров"

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Полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович после победы над "Зенитом" (2:0) в матче 14- го тура чемпионата России выразил мнение, что армейцы вполне могут побороться за чемпионство.

- Как вы считаете, эта победа подарила вам шанс побороться за чемпионство?

- Да, мы приблизились к "Зениту". Но впереди ещё половина сезона.

- Многие говорили, что у "Зенита" такой отрыв, что догнать почти невозможно. Теперь ЦСКА в чемпионской гонке и составит питерцам конкуренцию, и может попасть хотя бы в тройку?

- Мы все верим в это.

- Готовы пообещать фанатам, что в этом сезоне армейцы будут в тройке?

- Могу пообещать, что мы сделаем все, чтобы попасть в тройку сильнейших. (Ярослав Сусов)

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 14-й тур. ЦСКА - "Зенит", прощание Кононова и другие матчи
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