Кристиан Бистрович: "Обещаю, что ЦСКА сделает все, чтобы попасть в тройку призеров"

Полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович после победы над "Зенитом" (2:0) в матче 14- го тура чемпионата России выразил мнение, что армейцы вполне могут побороться за чемпионство.

- Как вы считаете, эта победа подарила вам шанс побороться за чемпионство?

- Да, мы приблизились к "Зениту". Но впереди ещё половина сезона.

- Многие говорили, что у "Зенита" такой отрыв, что догнать почти невозможно. Теперь ЦСКА в чемпионской гонке и составит питерцам конкуренцию, и может попасть хотя бы в тройку?

- Мы все верим в это.

- Готовы пообещать фанатам, что в этом сезоне армейцы будут в тройке?

- Могу пообещать, что мы сделаем все, чтобы попасть в тройку сильнейших. (Ярослав Сусов)