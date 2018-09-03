"Краснодар" в Твиттере подвел итоги голосования среди болельщиков за звание лучшего игрока команды в июле-августе. Первое место в опросе поклонников "быков" занял вратарь Станислав Крицюк. За него проголосовали 25 процентов респоднентов.

В тройку лучших также попали защитник Кристиан Рамирес и полузащитник Виктор Классон.

Напомним, после 6 туров "Краснодар" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков. Команда под руководством Мурада Мусаева на старте сезона одержала 3 победы, 1 раз сыграла вничью, а также потерпела 2 поражения.

Станислав Крицюк - лучший игрок "Краснодара" в июле-августе! 💪 #ТыПростоКосмосСтас 🚀 набрал 25 % голосов болельщиков, участвовавших в опросе на официальном сайте "быков"!



Второе место у Кристиана Рамиреса, третий - Виктор Классон! pic.twitter.com/Rpwtqab9Ao – FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 3 сентября 2018 г.

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