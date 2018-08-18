17:44 | Футбол — РПЛ

"Краснодар" - "Спартак": Мельгарехо и Самедов сыграют с первых минут


"Спартак" объявил состав на матч 4-го тура РПЛ против "Краснодара". С первых минут встречу начнут Лоренсо Мельгарехо и Александр Самедов.

Состав "Спартака": Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Мельгарехо, Зобнин, Глушаков, Фернандо, Самедов, Промес, Адриану.

Запасные: Ребров, Комбаров, Рассказов, Петкович, Ташаев, Тимофеев, Попов, Ломовицкий, Ханни, Зе Луиш, Роша. 

"Краснодар" - "Спартак": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 4-й тур, 18 августа 2018, онлайн-трансляция - начало в 19.00 (время московское)

Краснодар - Спартак М

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 4-й тур
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