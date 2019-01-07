"Краснодар" подтвердил информацию о трансфере Олссона

"Краснодар" на своем официальном сайте подтвердил, что в ближайшее время намерен пополнить свои ряды 23-летним полузащитником сборной Швеции Кристофером Олссоном.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера 23-летнего игрока составит около около 5 миллионов евро.
Шведский полузащитник подпишет долгосрочный контракт с "Краснодаром" на сборе в Испании, который начнется 9 января.
В этом сезоне Олссон провел 29 матчей в чемпионате Швеции и забил пять мячей. За сборную Швеции игрок провел пять встреч.
Дополнительная информация
https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=133237
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