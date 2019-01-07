"Краснодар" подтвердил информацию о трансфере Олссона

"Краснодар" на своем официальном сайте подтвердил, что в ближайшее время намерен пополнить свои ряды 23-летним полузащитником сборной Швеции​ Кристофером Олссоном.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера 23-летнего игрока составит около около 5 миллионов евро.

Шведский полузащитник подпишет долгосрочный контракт с "Краснодаром" на сборе в Испании, который начнется 9 января.

В этом сезоне Олссон провел 29 матчей в чемпионате Швеции и забил пять мячей. За сборную Швеции игрок провел пять встреч.