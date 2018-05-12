"Краснодар" - победитель молодежного первенства премьер-лиги-2017/18

"Краснодар" в матче 30-го тура разгромил "Рубин" (4:1) и стал победителем молодежного первенства премьер-лиги. Вторым стал ЦСКА, третьим - "Динамо".
В составе "быков" хет-трик оформил Иван Игнатьев, еще один гол забил Даниил Уткин. За "Рубин" отличился Никита Макаров.
"Краснодар" стал победителем молодежного первенства России впервые. Больше остальных турнир с момента основания в 2008 году выигрывал "Спартак" – четыре раза.
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Молодежные команды
30-й тур
"Краснодар" – "Рубин" (Казань) – 4:1 (2:0)
Голы: Уткин, 23 (1:0). Игнатьев, 43 (2:0). Макаров, 73 (2:1). Игнатьев, 74 (3:1). Игнатьев, 90+2 – с пенальти (4:1).
Судья: Холин (Майкоп).
12 мая. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2017-2018/
баламошка
Молодцы!
14:49
jeltaagazetenka
dintos достаточно просто не стать вторым коко и лопыревым
14:39
dintos
Если Игнатьев не звезданётся,из него выйдет классный нап...
14:17