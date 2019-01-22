"Красавец и зверь". Миронов рассказал о чудо-голе в ворота "Зенита"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миронов, забивший один из голов в матче "Фонбет Кубка Матч Премьер" против "Зенита" (3:1), заявил, что этот мяч стал одним из красивых в его карьере. 19-летний хавбек пробил слету в левую "девятку" после передачи хавбека Романа Тугарева.

- Баринов отобрал мяч в центре поля, сделал передачу мне, а я отдал Тугареву вразрез, - приводит слова Миронова официальный сайт "Локомотива". - Семин перед матчем дал установку вбегать в штрафную. Рома отпасовал мне, я решился пробить и попал, хотя Баринов кричал, что можно пропустить. Наверное, это один из самых красивых голов в моей карьере. Ребята сказали - красавец и зверь.

Я привык играть в центре - именно на эту позицию и ставит тренер. Молодым доверяют и выпускают на поле. Семин подбадривает, говорит, что нужно делать, что не нужно. Уровень здесь совсем другой - все нужно делать быстрее. Помогают старшие ребята. Слушаю подсказки Тарасова и Баринова. Морально я готов выходить в старте.

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