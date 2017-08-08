Краневиттер подписал 4-летний контракт с "Зенитом"

"Зенит" на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Атлетико" Матиаса Краневиттера. Соглашение между петербургским клубом и аргентинским хавбеком рассчитано на 4 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила 8 миллионов евро.

Отмечается, что 24-летний игрок заменит бразильского опорного полузащитника Эрнани, который ранее во вторник, 8 августа, перешел в "Сент-Этьен" на правах аренды.

Перед объявлением о переходе аргентинца "Зенит" в своем Твиттере опубликовал фотографию Краневиттера с Лионелем Месси, предложив болельщикам угадать имя новичка.

В прошедшем сезоне аргентинец выступал на правах аренды за "Севилью". В его активе 32 матча и одна голевая передача во всех клубных турнирах.