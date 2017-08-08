Краневиттер подписал 4-летний контракт с "Зенитом"

"Зенит" на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Атлетико" Матиаса Краневиттера. Соглашение между петербургским клубом и аргентинским хавбеком рассчитано на 4 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила 8 миллионов евро.
Отмечается, что 24-летний игрок заменит бразильского опорного полузащитника Эрнани, который ранее во вторник, 8 августа, перешел в "Сент-Этьен" на правах аренды.
Перед объявлением о переходе аргентинца "Зенит" в своем Твиттере опубликовал фотографию Краневиттера с Лионелем Месси, предложив болельщикам угадать имя новичка.
В прошедшем сезоне аргентинец выступал на правах аренды за "Севилью". В его активе 32 матча и одна голевая передача во всех клубных турнирах.
Скоро объявим о новом трансфере (подсказка: он есть на этом фото)! 🤗#ТрансферныеНовости pic.twitter.com/mX5P3slYbA– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 8 августа 2017 г.
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Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-08-08-matias-kranevitter-prodolzhit-kareru-v-zenite.htm
П_о_в_а_р
Пенсионеры всех стран, объединяйтесь!!! Доколе?!!
16:17
баламошка
Очевидно, что это закат карьеры Гены Орлова.
15:59
punch_s
SIZ170, под второго лимит подвинут, уверяю)
15:58
SIZ170
punch_s Ну вот, одно аргентиноместо осталось. Кого ждем? Конти, Ригони, Павон,...? 15:51=============== второго....с фото))))))))
15:55
punch_s
Ну вот, одно аргентиноместо осталось. Кого ждем? Конти, Ригони, Павон,...?
15:51
SIZ170
Millwall82.... ну да там Катульский подчищал, но и ему приходилось спускатся....
15:41
Millwall82
SIZ170, Денисов изначально как АПЗ начинал. Опорника в нем в начале карьеры никто не видел.
15:30
Millwall82
SIZ170, ну почему, Бускетс начал играть с ранних лет, Маскерано, Гаттузо, Хаби Алонсо, Рой Кин, Макелеле и прочие. Защитником в 21 тоже тяжело быть. Однако по Маманне пока хорошее впечатление.
15:28
SIZ170
Millwall82...... вспоминаю Денисова, было ощущение что вот-вот расплачется.... до прихода Тимощука, потом *возмужал*
15:26
old grumbler
Тренеру виднее кого брать на то он и тренер ему с ними игру показывать и результат... в отличии от Спартака там Федун решает кто нужен Спартаку, а потом ставит Карреру перед фактом и виден результат на табло в Питере кто прав больше...
15:24
SIZ170
Millwall82..... в 20 лет быть опорником тяжеловато среди *мужиков*....
15:24
Millwall82
Было бы смешно если бы вместо Кранневитера подписали Месси) И тогда можно было бы сказать что сб. Аргентины переезжает в Петербург)
15:23
Millwall82
Ничего против аргентинца не имею, но лучше бы Русского взяли. Тот на 4 года моложе. Капитан молодежки аргентинской.
15:14
SIZ170
..... скорее замена Хави Гарсия...... не удивлюсь если и его отпустят(продадут).....
15:05
Фрэнки четыре пальца
Ну и тупа подсказка у бомжей
15:02
Зак
Разбанен досрочно, за "Рашу" забаню обратно))
15:02
Разбанен досрочно
явно взят под замену и игру в кубке раши.
15:00
shpasic
заменит Эрнани на скамейке?
14:50
ustin007
Да сколько можно шило на мыло менять?
14:48
kelt
Отдали опорника - подписали опорника
14:40