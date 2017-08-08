14:35 | Футбол — РФПЛ

Краневиттер подписал 4-летний контракт с "Зенитом"

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"Зенит" на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Атлетико" Матиаса Краневиттера. Соглашение между петербургским клубом и аргентинским хавбеком рассчитано на 4 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила 8 миллионов евро.

Отмечается, что 24-летний игрок заменит бразильского опорного полузащитника Эрнани, который ранее во вторник, 8 августа, перешел в "Сент-Этьен" на правах аренды.

Перед объявлением о переходе аргентинца "Зенит" в своем Твиттере опубликовал фотографию Краневиттера с Лионелем Месси, предложив болельщикам угадать имя новичка.

В прошедшем сезоне аргентинец выступал на правах аренды за "Севилью". В его активе 32 матча и одна голевая передача во всех клубных турнирах.

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Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-08-08-matias-kranevitter-prodolzhit-kareru-v-zenite.htm

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Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
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КОММЕНТАРИИ (20)
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П_о_в_а_р

Пенсионеры всех стран, объединяйтесь!!! Доколе?!!

16:17

баламошка

Очевидно, что это закат карьеры Гены Орлова.

15:59

punch_s

SIZ170, под второго лимит подвинут, уверяю)

15:58

SIZ170

punch_s Ну вот, одно аргентиноместо осталось. Кого ждем? Конти, Ригони, Павон,...? 15:51=============== второго....с фото))))))))

15:55

punch_s

Ну вот, одно аргентиноместо осталось. Кого ждем? Конти, Ригони, Павон,...?

15:51

SIZ170

Millwall82.... ну да там Катульский подчищал, но и ему приходилось спускатся....

15:41

Millwall82

SIZ170, Денисов изначально как АПЗ начинал. Опорника в нем в начале карьеры никто не видел.

15:30

Millwall82

SIZ170, ну почему, Бускетс начал играть с ранних лет, Маскерано, Гаттузо, Хаби Алонсо, Рой Кин, Макелеле и прочие. Защитником в 21 тоже тяжело быть. Однако по Маманне пока хорошее впечатление.

15:28

SIZ170

Millwall82...... вспоминаю Денисова, было ощущение что вот-вот расплачется.... до прихода Тимощука, потом *возмужал*

15:26

old grumbler

Тренеру виднее кого брать на то он и тренер ему с ними игру показывать и результат... в отличии от Спартака там Федун решает кто нужен Спартаку, а потом ставит Карреру перед фактом и виден результат на табло в Питере кто прав больше...

15:24

SIZ170

Millwall82..... в 20 лет быть опорником тяжеловато среди *мужиков*....

15:24

Millwall82

Было бы смешно если бы вместо Кранневитера подписали Месси) И тогда можно было бы сказать что сб. Аргентины переезжает в Петербург)

15:23

Millwall82

Ничего против аргентинца не имею, но лучше бы Русского взяли. Тот на 4 года моложе. Капитан молодежки аргентинской.

15:14

SIZ170

..... скорее замена Хави Гарсия...... не удивлюсь если и его отпустят(продадут).....

15:05

Фрэнки четыре пальца

Ну и тупа подсказка у бомжей

15:02

Зак

Разбанен досрочно, за "Рашу" забаню обратно))

15:02

Разбанен досрочно

явно взят под замену и игру в кубке раши.

15:00

shpasic

заменит Эрнани на скамейке?

14:50

ustin007

Да сколько можно шило на мыло менять?

14:48

kelt

Отдали опорника - подписали опорника

14:40