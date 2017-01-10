Константин Сарсания: "После отправки Самедова в дубль "Спартак" понял, что надо торговаться"

Известный эксперт в трансферных делах Константин Сарсания в интервью "СЭ" поделился мнением о трансферной политике "Спартака" в зимнее окно. По словам Сарсании, новички краснобелых вратарь Александр Селихов и Георгий Джикия - игроки для обоймы.

– Перейдем к трансферам "Спартака". Как охарактеризуете переходы Джикии и Селихова?

– Это игроки для обоймы. Для того, чтобы иметь вариации состава. Может Ребров получить травму, может травмироваться кто-то из защитников. Клуб взял двух россиян, что очень правильно с точки зрения лимита, основных игроков можно менять более-менее безболезненно.

– Ваш взгляд на историю с Александром Самедовым – нужен ли он "Спартаку", и почему так долго идут переговоры?

– Самедов нужен – это хороший футболист, плюс у "Спартака" нет игрока на фланг, туда ставят Зобнина. Если случится переход, Каррера получит возможность варьировать состав. Кроме того, главным фактором является следующий: команда решает задачу завоевания титула, и чем больше игроков хорошего уровня, тем лучше.

– Но почему так долго все тянется?

– "Спартак" хотел взять игрока сборной, лидера своей клубной команды. Но в конце сезона главный тренер "Локо" зачем-то отправил Самедова в дубль. После этого "Спартак" понял, что надо торговаться. Человек играл стабильно, потом его захотел взять "Спартак" – и в результате футболист оказался в дубле. Невозможно представить, для чего это сделано. Ничего "умнее" придумать было нельзя. (Сергей ЕГОРОВ)

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