Константин Рауш: "У "Динамо" высокая мотивация реабилитироваться за разгром от "Локомотива" в прошлом сезоне"

Защитник московского "Динамо" Константин Рауш перед матчем 7-го тура чемпионата России против "Локомотива"​ отметил, что бело-голубые хотят реабилитироваться за разгромные поражения в прошлом сезоне. Также он проверг слухи о проблемах с главным тренером Дмитрием Хохловым.

– Конечно, у нас высокая мотивация реабилитироваться за тот разгром, – сказал "Известиям" защитник "Динамо" Константин Рауш. – Помню этот весенний матч – мы пропустили два быстрых мяча со штрафных. Вообще мы нормально играли в той встрече, просто "Локомотив" хорошо реализовывал свои моменты. Сейчас мы неплохо идем в турнирной таблице, и каждая встреча имеет для нас большое значение.

По поводу каких-то проблем с тренером я первый раз слышу от вас. Мне это вообще непонятно. Я в команде с зимы, Дмитрий Хохлов возглавил ее немного раньше. Но если посчитать все очки, которые мы набрали весной и в начале этого сезона, думаю, выйдет достаточно много. В этом чемпионате мы вообще проиграли лишь однажды. Считаю, что никаких претензий к тренеру быть не может, он отлично делает свою работу. Команда двигается вперед, и не должно появляться даже слухов про судьбу нашего наставника.

Матч "Локомотив" – "Динамо" состоится 14 сентября, "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры