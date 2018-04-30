Константин Рауш: "По поводу приглашения в сборную не переживаю"

Защитник "Динамо" Константин Рауш после ничьей в матче 28-го тура премьер-лиги с "Рубином" (0:0) высказал мнение, что у нападающего Кирилла Панченко есть шанс вернуться в сборную России.

– Если оценивать вашу игру, довольны, как проявили себя на глазах тренера сборной, который был на матче?

– Я думаю, что могут играть лучше. До этого вступал лучше, чем сегодня. Все ребята у нас сегодня хорошо сыграли в обороне, отрабатывали, так что счет для нас нормальный, но в атаке я могу действовать лучше.

– Почему все-таки не получилось забить?

– Мы сегодня играли по другой схеме, подстраивались под "Рубин". В первом тайме стояли в пятнадцати-двадцати метрах от нашего вратаря, так что когда выигрывали мяч – было тяжело быстро перейти в атаку.

– То есть система подвела?

– Да нет, она все равно была хорошая. Мы хорошо играли в обороне, а в атаке было тяжело. Когда поменяли систему, в нападении стали играть лучше. Еще раз скажу, что 0:0 – нормальный счет для нас.

– Вы выступаете и за сборную России, и за "Динамо". Как думаете, Кирилл Панченко имеет шанс вернуться в сборную?

– У него всегда есть шанс. Это очень хороший футболист. Для него важно после такой серьезной травмы играть по девяносто минут. Потом ему нужен хороший отпуск, и затем провести полноценные сборы, набрать форму. Потом это будет вариант для сборной.

– Переживаете по поводу того, получите вызов от Черчесова или нет?

– Нет, я не переживаю. Сейчас концентрируюсь на клубных делах. Это самое важное. Когда в команде хорошо играешь – легче попасть в сборную. Сейчас наша задача с "Динамо" – остаться в РФПЛ. Потом будем смотреть дальше. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)