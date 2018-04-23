Константин Кучаев: "Пока ЦСКА рано задумываться о Лиге чемпионов"

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев считает, что его команда в матче 27-го тура против "Краснодара" (2:1) лучше играла в первом тайме, несмотря на то, что оба мяча забила после перерыва. Хавбек армейцев отметил, что встреча с "быками" могла сложиться иначе, если бы Федор Чалов при счете 0:0 сумел реализовать имевшийся у него момент.

– Игра была тяжелой, – цитирует пресс-служба ЦСКА Кучаева. – В первом тайме мы владели преимуществом, у нас было много опасных подходов. Не хватало последнего паса или завершающего удара. Во втором тайме силы стали заканчиваться, поэтому игра выровнялась.

– Что мешало раньше начать создавать эти моменты? По первому тайму кроме голевого эпизода Федора Чалова вспомнить почти нечего…

– Да, забей Федя, игра бы вообще перевернулась. Но у нас были и другие опасные подходы, которые тоже надо брать в расчет.

– Насколько важна сегодняшняя победа? Речь идет о битве за Лигу чемпионов…

– Пока об этом рано задумываться и мечтать. Для нас важна каждая победа. Мы идем от матча к матчу и не задумываемся о том, что будет.

– Как оцените вашу игру? Наверное, наилучшая оценка вашей игры в нынешнем сезоне – то, что вы провели уже более 30 матчей.

– Я не считаю матчи, просто стараюсь играть. Не люблю оценивать свою игру. Всегда можно лучше, и прошедший матч не исключение.

– Тогда оцените, пожалуйста, поддержку болельщиков. Сегодня их пришло много, и, это стало еще одним весомым аргументом для победы.

– Болельщики – один из главных факторов нашей победы. Когда мы пропустили, они продолжали нас поддерживать, гнали вперёд и помогли создать перелом в матче.

После 27 туров чемпионата России ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 51 очко. Отставание от лидирующего "Локомотива" – 6 очков. У занимающего третью строчку "Спартака" 50 очков и игра в запасе.