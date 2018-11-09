21:30 | Футбол — РПЛ

Кононов устроил трогательное прощание с болельщиками "Арсенала" после игры с "Анжи". Видео

Олег Кононов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Олег Кононов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Обсудить
7

После матче 14-го тура с "Анжи" главный тренер "Арсенала”  Олег Кононов сделал круг почета по стадиону, попросил болельщиков извинить его, если что-то было не так и выразил пожелание, что дальше у тульской команды все будет хорошо. Туляки одержали победу со счетом 2:0.

По данным "СЭ" эта встреча стала последней для Кононова во главе "оружейников" - в самое ближайшее время 52-летний специалист должен возглавить "Спартак".

Все о чемпионате России - здесь

Арсенал Т - Анжи

 

Опрос

Кто должен тренировать московский "Спартак"?
Обсудить
голосовать
Обсудить
7
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 14-й тур. ЦСКА - "Зенит", прощание Кононова и другие матчи
Материалы других СМИ
Загрузка...