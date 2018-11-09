Кононов устроил трогательное прощание с болельщиками "Арсенала" после игры с "Анжи". Видео

После матче 14-го тура с "Анжи" главный тренер "Арсенала” Олег Кононов сделал круг почета по стадиону, попросил болельщиков извинить его, если что-то было не так и выразил пожелание, что дальше у тульской команды все будет хорошо. Туляки одержали победу со счетом 2:0.

По данным "СЭ" эта встреча стала последней для Кононова во главе "оружейников" - в самое ближайшее время 52-летний специалист должен возглавить "Спартак".

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