21:43 | Футбол — РПЛ

Кононов - о переходе в "Спартак": "Подождем немного"

Обсудить
2

Главный тренер "Арсенала" Олег Кононов после матча 14-го тура РПЛ против "Анжи" (2:0) заявил, что его команда хорошо выполнила свою работу. 52-летний специалист не стал комментировать слухи о возможном переходе в "Спартак".

- "Анжи" создавал проблемы и играл хорошо, - сказал Кононов в эфире канала "Матч Премьер". - Мы начали неудачно второй тайм, но еще один гол снизил напряжение. Планов отдавать преимущество у нас не было. Замены? Игроки сделали свою работу и устали.

"Спартак"? Подождем немного (улыбается).  

Арсенал Т - Анжи

Все о чемпионате России - здесь

 

Опрос

Что делать Глушакову?
Обсудить
голосовать
Обсудить
2
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 14-й тур. ЦСКА - "Зенит", прощание Кононова и другие матчи
Материалы других СМИ
Загрузка...