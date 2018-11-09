Кононов - о переходе в "Спартак": "Подождем немного"

Главный тренер "Арсенала" Олег Кононов после матча 14-го тура РПЛ против "Анжи" (2:0) заявил, что его команда хорошо выполнила свою работу. 52-летний специалист не стал комментировать слухи о возможном переходе в "Спартак".

- "Анжи" создавал проблемы и играл хорошо, - сказал Кононов в эфире канала "Матч Премьер". - Мы начали неудачно второй тайм, но еще один гол снизил напряжение. Планов отдавать преимущество у нас не было. Замены? Игроки сделали свою работу и устали.

"Спартак"? Подождем немного (улыбается).

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