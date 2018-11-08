Конкурс прогнозистов РПЛ: итоги 13-го тура

Прогнозы на 13-й тур чемпионата России давали бывший вратарь "Спартака" Алексей Зуев и заместитель шефа отдела футбола "СЭ" Дмитрий Зеленов.
Специалист сумел угадать только разность счета в матче "Зенит" – "Ахмат" и закончил тур со слабейшим результатом в текущем турнире – два балла. Журналист к исходу матча в Краснодаре добавил точный счет в Уфе и набрал по итогам тура пять очков.
По итогам 13 туров журналисты, одержавшие всего три победы, уступают специалистам – 82:101.
|
13-й тур
|
Специалист
|
Журналист "СЭ"
|
Результаты
|
Зуев
|
Зеленов
|
1:1 -0 очков
|
1:1 -0 очков
|
0:2 -0 очков
|
1:2 -0 очков
|
2:1 -2 очка
|
1:1 -0 очков
|
2:0 -0 очков
|
1:1 -2 очка
|
2:0 -0 очков
|
1:0 -0 очков
|
0:1 -0 очков
|
0:0 -0 очков
|
1:0 -0 очков
|
1:2 -3 очка
|
1:1 -0 очков
|
1:2 -0 очков
|
Итого
|
2 очка
|
5 очков
Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.
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