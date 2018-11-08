23:00 8 ноября | Футбол — РПЛ

Конкурс прогнозистов РПЛ: итоги 13-го тура

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Прогнозы на 13-й тур чемпионата России давали бывший вратарь "Спартака" Алексей Зуев и заместитель шефа отдела футбола "СЭ" Дмитрий Зеленов.

Специалист сумел угадать только разность счета в матче "Зенит" – "Ахмат" и закончил тур со слабейшим результатом в текущем турнире – два балла. Журналист к исходу матча в Краснодаре добавил точный счет в Уфе и набрал по итогам тура пять очков.

По итогам 13 туров журналисты, одержавшие всего три победы, уступают специалистам – 82:101.

13-й тур

Специалист

Журналист "СЭ"

Результаты

Зуев

Зеленов

Локомотив – Арсенал – 3:1

1:1 -0 очков

1:1 -0 очков

Динамо – ЦСКА – 0:0

0:2 -0 очков

1:2 -0 очков

Зенит – Ахмат – 1:0

2:1 -2 очка

1:1 -0 очков

Краснодар – Ростов – 2:2

2:0 -0 очков

1:1 -2 очка

Спартак – Урал – 1:2

2:0 -0 очков

1:0 -0 очков

Оренбург – Рубин – 1:0

0:1 -0 очков

0:0 -0 очков

Уфа – Кр.Советов – 1:2

1:0 -0 очков

1:2 -3 очка

Анжи – Енисей – 2:1

1:1 -0 очков

1:2 -0 очков

Итого

2 очка

5 очков

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.

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