Конкурс прогнозистов РПЛ: итоги 13-го тура

Прогнозы на 13-й тур чемпионата России давали бывший вратарь "Спартака" Алексей Зуев и заместитель шефа отдела футбола "СЭ" Дмитрий Зеленов.

Специалист сумел угадать только разность счета в матче "Зенит" – "Ахмат" и закончил тур со слабейшим результатом в текущем турнире – два балла. Журналист к исходу матча в Краснодаре добавил точный счет в Уфе и набрал по итогам тура пять очков.

По итогам 13 туров журналисты, одержавшие всего три победы, уступают специалистам – 82:101.

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.

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