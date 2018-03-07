Конкурс прогнозистов РФПЛ. Журналисты отрываются от экспертов

В 21-м туре премьер-лиги соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили экс-защитник "Торпедо" и ЦСКА Олег КОРНАУХОВ и обозреватель "СЭ" Александр КРУЖКОВ.
Победу одержал журналист. Кружков угадал точный счет матчей ЦСКА – "Урал" (1:0) и "Уфа" – "Динамо" (1:1), две разности и один исход. Корнаухов также предсказал точный счет матча "Анжи" – "Рубин" (1:1), одну разность и два исхода. Таким образом, журналисты укрепили свое преимущество – 135:130.
|
21-й тур
|
Специалист
|
Журналист "СЭ"
|
Результаты
|
Корнаухов
|
Кружков
|
АНЖИ – РУБИН – 1:1
|
1:1 – 3 очка
|
0:1 – 0 очков
|
ЦСКА – УРАЛ – 1:0
|
2:0 – 1 очко
|
1:0 – 3 очка
|
ЗЕНИТ – АМКАР – 0:0
|
3:0 – 0 очков
|
2:0 – 0 очков
|
КРАСНОДАР – РОСТОВ – 3:1
|
1:0 – 1 очко
|
2:1 – 1 очко
|
СКА-ХАБАРОВСК – ТОСНО – 0:1
|
0:0 – 0 очков
|
1:0 – 0 очков
|
УФА – ДИНАМО – 1:1
|
0:0 – 2 очка
|
1:1 – 3 очка
|
ЛОКОМОТИВ – СПАРТАК – 0:0
|
2:1 – 0 очков
|
1:1 – 2 очка
|
АРСЕНАЛ – АХМАТ – 1:0
|
0:0 – 0 очков
|
2:1 – 2 очка
|
Итого
|
7 очков
|
11 очков
Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.