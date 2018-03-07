Конкурс прогнозистов РФПЛ. Журналисты отрываются от экспертов

В 21-м туре премьер-лиги соперничество специалистов и журналис­тов "СЭ" продолжили экс-защитник "Торпедо" и ЦСКА Олег КОРНАУХОВ и обозреватель "СЭ" Александр КРУЖКОВ.

Победу одержал журналист. Кружков угадал точный счет матчей ЦСКА – "Урал" (1:0) и "Уфа" – "Динамо" (1:1), две разности и один исход. Корнаухов также предсказал точный счет матча "Анжи" – "Рубин" (1:1), одну разность и два исхода. Таким образом, журналисты укрепили свое преимущество – 135:130.

21-й тур Специалист Журналист "СЭ" Результаты Корнаухов Кружков АНЖИ – РУБИН – 1:1 1:1 – 3 очка 0:1 – 0 очков ЦСКА – УРАЛ – 1:0 2:0 – 1 очко 1:0 – 3 очка ЗЕНИТ – АМКАР – 0:0 3:0 – 0 очков 2:0 – 0 очков КРАСНОДАР – РОСТОВ – 3:1 1:0 – 1 очко 2:1 – 1 очко СКА-ХАБАРОВСК – ТОСНО – 0:1 0:0 – 0 очков 1:0 – 0 очков УФА – ДИНАМО – 1:1 0:0 – 2 очка 1:1 – 3 очка ЛОКОМОТИВ – СПАРТАК – 0:0 2:1 – 0 очков 1:1 – 2 очка АРСЕНАЛ – АХМАТ – 1:0 0:0 – 0 очков 2:1 – 2 очка Итого 7 очков 11 очков

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.