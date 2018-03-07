00:00 | Футбол — РФПЛ
Газета № 7579, 07.03.2018

Конкурс прогнозистов РФПЛ. Журналисты отрываются от экспертов


В 21-м туре премьер-лиги соперничество специалистов и журналис­тов "СЭ" продолжили экс-защитник "Торпедо" и ЦСКА Олег КОРНАУХОВ и обозреватель "СЭ" Александр КРУЖКОВ.

Победу одержал журналист. Кружков угадал точный счет матчей ЦСКА – "Урал" (1:0) и "Уфа" – "Динамо" (1:1), две разности и один исход. Корнаухов также предсказал точный счет матча "Анжи" – "Рубин" (1:1), одну разность и два исхода. Таким образом, журналисты укрепили свое преимущество – 135:130.

21-й тур

Специалист

Журналист "СЭ"

Результаты

Корнаухов

Кружков

АНЖИ – РУБИН – 1:1

1:1 – 3 очка

0:1 – 0 очков

ЦСКА – УРАЛ – 1:0

2:0 – 1 очко

1:0 – 3 очка

ЗЕНИТ – АМКАР – 0:0

3:0 – 0 очков

2:0 – 0 очков

КРАСНОДАР – РОСТОВ – 3:1

1:0 – 1 очко

2:1 – 1 очко

СКА-ХАБАРОВСК – ТОСНО – 0:1

0:0 – 0 очков

1:0 – 0 очков

УФА – ДИНАМО – 1:1

0:0 – 2 очка

1:1 – 3 очка

ЛОКОМОТИВ – СПАРТАК – 0:0

2:1 – 0 очков

1:1 – 2 очка

АРСЕНАЛ – АХМАТ – 1:0

0:0 – 0 очков

2:1 – 2 очка

Итого

7 очков

11 очков

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.

Газета № 7579, 07.03.2018
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Олимпиада Live!
Олимпиада Live!